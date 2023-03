Regelrechte Nerven aus Stahl brauchen Autofahrer oft in Städten bei der Parkplatzsuche. Besitzer von E-Autos hingegen konnten sich bislang entspannen: Vielerorts standen ihnen kostenfreie Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Aber in einigen Städten ändert sich das gerade. In welchen pfälzischen Städten werden E-Auto-Fahrer noch nicht zur Kasse gebeten? Mehr zum Thema lesen Sie hier.