Jene drei Gesuchten, die am Sonntag für das Sinken eines Bootes auf dem Hilschweiher in Edenkoben gesorgt hatten, haben sich am Dienstagabend der Polizei gestellt. Demnach handelt es sich um zwei 24 Jahre alte Männer und eine gleichaltrige Frau, wie die Polizei berichtet. Die Täter gaben an, sie hätten in einer „Weinlaune“ versucht, alle von derselben Seite in das Boot des Bootsverleihs zu steigen, das mit einer Kette gesichert war. Dabei sei dieses gekentert, mit Wasser voll gelaufen und gesunken.