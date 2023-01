In den Landauer Turnhallen können Sportler wieder warm duschen. Oberbürgermeister Dominik Geißler hat am Montag eine Verordnung vom Juli 2021 aufgehoben, wonach mit Verweis auf eine drohende Gasmangellage die Zuheizung der Warmwasserbereitung abgeschaltet worden war. In den letzten Tagen hatten zwei Sportvereine dagegen aufbegehrt.

