Ein betrunkener Fahrgast hat sich am Samstagabend in Mannheim auf einen Sitz in einer Straßenbahn der Linie 3 in Richtung Sandhofen erleichert. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen die Aktion beobachtet und die Beamten verständigt. Laut Polizeibericht konnte der 18-Jährige bei der Kontrolle keinen plausiblen Grund dafür nennen, warum er die Straßenbahn mit einer Toilette verwechselt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab allerdings einen Wert von 1,52 Promille. Den jungen Mann erwartet nun nicht nur die Rechnung für die Reinigungskosten des Bahnsitzes, sondern auch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.