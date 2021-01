Frische Schlangenlinien im Schnee haben eine Streife der Polizeiinspektion Schifferstadt am Sonntag gegen 1.30 Uhr auf die Spur eines betrunkenen Autofahrers gebracht. Die Beamten trafen den Mann in seinem Wagen an der Altriper Fähre an. Laut Polizei roch der 35-Jährige nach Alkohol und war augenscheinlich fahruntüchtig. Daher sollte auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen werden. Doch auf diesen Hinweis reagierte der Mann nach Angaben der Polizei derart aggressiv, dass er gefesselt werden sollte, wogegen er sich durch Sperren der Arme und mit Tritten gegen die Beamten zur Wehr setzte. Dies misslang jedoch und die Beamten sowie der 35-Jährige blieben unverletzt. Bei seiner anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten außerdem zwei verbotene Messer und stellten fest, dass er über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Zudem beleidigte er die Beamten mehrfach. Der 35-Jährige darf sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten: Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Waffengesetz sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.