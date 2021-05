Eine Zeugin hat am Freitag, 7. Mai, gegen 20.35 Uhr einen grauen Audi dabei beobachtet, wie er in Schlangenlinien durch Stadt gefahren ist und die Polizei gerufen. Die Beamten entdeckten das Auto nach eigenen Angaben auf einem Parkplatz in der Ixheimer Straße. Der 45-jährige Autofahrer habe 2,3 Promille Alkohol im Blut gehabt, Anzeichen gezeigt, dass er Drogen konsumiert hatte und zudem keinen gültigen Führerschein. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet.