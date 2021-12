Wer sich vom 28. Dezember an mit anderen Menschen treffen will, muss strengere Regeln beachten. Ab Dienstag gelten in der Pfalz Kontaktbeschränkungen vor. Für Geimpfte, Genesene und Ungeimpfte gelten dabei unterschiedliche Vorgaben. Welche Regeln nun in Kraft treten und worauf Sie weiterhin achten sollten, lesen Sie hier.