Die Bundeswehr stellt etwa 100 Soldaten bereit, die in den nächsten Wochen den rheinland-pfälzischen Landes-Förstern im Kampf gegen den Borkenkäfer beistehen sollen. Das hat die Mainzer Umwelt- und Forstministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Donnerstag angekündigt. Sie berichtet: Landesweit sind wegen der Plage in den vergangenen beiden Jahren schon 3,5 Millionen Bäume befallen worden. Um befallene Fichten aufzuspüren, werden die Kameraden nun die Wälder in jenen Landesteilen durchstreifen, die besonders stark betroffen sind: Hunsrück, Eifel und Westerwald. Die Bundeswehr setzt dabei auf Soldaten aus Einheiten, die ohnehin in diesem Raum stationiert sind. Deshalb wird das Personal unter anderem von einem Informationstechnikbataillon in Gerolstein gestellt.

