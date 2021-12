Zur Entlastung des allgemeinen ärztlichen Bereitschaftsdienstes richtet die Stadtverwaltung Neustadt in Kooperation mit niedergelassenen Ärzten aus Neustadt vom 23. Dezember bis 3. Januar eine eigene Infekt-Sprechstunde mit PCR-Testungen ein. Darüber hat die Verwaltung am Dienstag informiert.

Die Sprechstunde ist für alle gedacht, die befürchten, Corona-infiziert zu sein. Sie ist täglich – also auch an den Feiertagen – von 14 bis 17 Uhr in einer ehemaligen Arztpraxis in der Weinbergstraße 8 auf der Hambacher Höhe geöffnet. Dort besteht dann auch direkt die Möglichkeit für einen PCR-Test. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Mitgebracht werden sollte die Krankenversichertenkarte.