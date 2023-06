Ab Montag wird es wohl richtig heftig, am Wochenende aber schon hat die Baustelle in der Mainzer Straße für Behinderungen gesorgt. Weil die Fahrbahn saniert wird und dem Verkehr jeweils nur eine Fahrbahn je Richtung zur Verfügung steht, müssen Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen und Staus rechnen. Die Arbeiten sollen am Montag beginnen, am Wochenende aber standen schon die Absperrbaken, die eine direkte Zufahrt auf die Autobahn in Richtung Mannheim für Autos aus der Innenstadt nicht möglich machen. Auch die Zufahrt zum Gewerbegebiet Hertelsbrunnenring in Höhe der Donnersbergstraße ist abgeriegelt. Im ersten Bauabschnitt werden die beiden Fahrspuren in Richtung Stadtmitte saniert. Während dieser Bauphase fließt der Verkehr jeweils einspurig über die stadtauswärtsführende Fahrbahn. Im unmittelbar darauffolgenden, ebenfalls drei Wochen andauernden zweiten Bauabschnitt, wird der Verkehr über die bereits erneuerte Fahrbahn geführt.