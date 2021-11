Wintergefühle soll eine Eisbahn verbreiten, die in diesem Jahr zum ersten Mal in Landau auf dem Untertorplatz vor dem Deutschen Tor aufgebaut wird. Sie ist zusammen mit etlichen weiteren Ständen Bestandteil eines dezentralen Weihnachtsmarktes, der in diesem Jahr auf mehrere Plätze der Innenstadt verteilt wird. Die Eisbahn startet am Donnerstag, 25. November. Man kann übrigens nicht nur Schlittschuhlaufen. Mehr dazu lesen Sie hier.