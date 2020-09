Nach längerer „Corona-Pause“ freuen sich nun auch die Kreisbäder in Maxdorf, Mutterstadt und Schifferstadt ab Donnerstag, 1. Oktober, wieder auf Saunagäste. Darauf weist die Kreisverwaltung hin. Die Sauna im Hallenbad Römerberg lädt bereits seit 14. September wieder zum Schwitzen und Entspannen ein. Auch in den „Schwitzkästen“ gelten Hygieneauflagen, die sich an den Corona-Richtlinien orientieren. Die Dampfbäder müssen daher außer Betrieb bleiben, die anderen Schwitzräume werden auf über 60 Grad hochgeheizt. Aufgüsse dürfen gemacht werden, jedoch ohne Wedeltechnik. Außerdem wird die Besucherzahl auf jeweils 25 Personen begrenzt, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Laut Kreisverwaltung gelten die bisherigen Eintrittspreise. Weitere Informationen können der Homepage www.kreisbaeder.de entnommen werden.