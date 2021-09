In der Verbandsgemeinde Jockgrim wird noch gezählt: Die CDU liegt aktuell bei den Zweitstimmen mit 27,2 Prozent vor der SPD (23,6) und FDP (13,2). Bei den Erststimmen hat der Jockgrimer Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) bislang mit 39,9 Prozent deutlich die Nase vorn. 10 von 13 Wahlbezirken sind aktuell ausgezählt.

In den Ortsgemeinden sind zumindest die Urnen ausgezählt: In Rheinzabern und Jockgrim liegt demnach die SPD vorne, in Hatzenbühl und Neupotz die CDU. In den Ergebnissen sind die Briefwähler allerdings nicht berücksichtigt.