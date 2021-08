In der Nacht von Sonntag auf Montag hat es in der Südpfalz wieder mehrere Einbrüche gegeben. Wie die Polizei berichtet, gelangten Unbekannte über ein aufgehebeltes Hoftor in ein Hotel in der Josef-Meyer-Straße in Weyher. Erste Ermittlungen zufolge wurde Bargeld gestohlen. Bei einer Winzerstube in der Kirchgasse in Weyher blieb es nur bei einem Einbruchversuch. Der Polizei zufolge sind die Täter daran gescheitert, die Terrassentür aufzuhebeln. Auch in der Waldgaststätte Rietania in Rhodt wurde ein Schaden gemeldet. Dort wurden die hölzernen Fensterläden aufgehebelt. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher vergeblich nach Bargeld suchten. Es wurde nämlich nichts gestohlen. In allen drei Fällen bittet die Polizei Edenkoben um Hinweise unter Telefon 06323 9550, alternativ kann auch die Kriminalpolizei in Landau unter der Rufnummer 06341 2870 verständigt werden, sollte jemand etwas Verdächtiges wahrgenommen haben. Bereits in der Nacht auf Samstag wurden in Edenkoben und Edesheim Einbrüche gemeldet. Dort waren unter anderem Weingüter betroffen.