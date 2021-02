In einem Gewerbegebiet bei Kaiserslautern haben Spezialkräfte der Polizei am Mittwoch drei Personen festgenommen. Drei weitere wurden später in Rheinhessen und Hessen festgesetzt. Das haben die Behörden am Donnerstag mitgeteilt. Ermittelt worden war gegen die Verdächtigen demnach schon seit Monaten, es geht um „organisierte Kriminalität“: Sie sollen mit Waffen und Drogen gehandelt haben.

