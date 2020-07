Trotz mehrmaligen Aufforderungen und Platzverweisen des Ordnungsamtes hat sich ein 40-jähriger Mann im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern geweigert zu gehen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Obwohl die Behandlung des ehemaligen Patienten längst beendet war, wollte er das Krankenhaus einfach nicht verlassen. Die Polizei nahm ihn mit in Gewahrsam. Inzwischen ist der Mann wieder auf freiem Fuß.