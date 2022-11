Ein bisher unbekannter Mann hat am Dienstagabend einen anderen ins Gesicht geschlagen und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Täter zunächst zwei Passanten auf dem Edeka-Parkplatz genähert. Nachdem er einen der beiden von hinten antippte und dieser sich umdrehte, schlug er ihm ins Gesicht und verletzte ihn dabei leicht. Der Täter sei daraufhin von anderen Passanten von weiteren Angriffen abgehalten worden. Laut Zeugenaussagen flüchtete er anschließend in Richtung Bahnhof. Die Polizei sucht jetzt nach dem Angreifer. Er wird wie folgt beschrieben: zirka 1,65 bis 1,70 Meter groß, trug vermutlich einen Kapuzenpullover. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden.