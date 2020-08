Ein 29-Jähriger hat sich am Sonntagabend bei einem Restaurant-Besuch im Familienkreis danebenbenommen. Nach Polizeiangaben legte er sich in der Gaststätte im saarländischen Losheim (Kreis Merzig-Wadern) mit Angehörigen an, nachdem er zu viel getrunken hatte. Dabei soll er Kontrahenten zum Beispiel mit einem Besenstiel gewürgt und in die Hand gebissen haben.