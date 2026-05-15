In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte im Bereich der Gerolsheimer Straße vier Gartenhäuser beziehungsweise Garagen aufgebrochen. Laut Polizei gelangten die Täter vom Feld her über die jeweiligen Zäune auf die Grundstücke. In zwei Fällen wurde nichts entwendet, in einem Fall ein E-Bike und in einem weiteren Fall zwei Motorsägen.

Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.