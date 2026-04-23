Am Mittwoch sind unbekannte Täter zwischen 7 und 19.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Madenburgstraße in Böhl-Iggelheim eingebrochen und haben dort laut Polizei Schmuck gestohlen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat und Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.