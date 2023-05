Im Einzelhandel in Rheinland-Pfalz und im Saarland sind die ersten Tarifverhandlungen für mehr Lohn und Gehalt gescheitert.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat daher am Donnerstag mitgeteilt, dass sie ab Freitag, 26. Mai, die Beschäftigten in verschiedenen Einzelhandelsbetrieben in beiden Bundesländern zu weiteren Warnstreiks aufruft.

Hornbach, Kaufland, Ikea und Co. betroffen

Der Streikaufruf ab diesem Freitag gilt nach Gewerkschaftsangaben für Beschäftigte der Handelsketten Kaufland, Hornbach, Ikea, Galeria, H&M und Primark.