Schon einen Tag nach dem Beschluss der Gesundheitsminister auf Bundes- und Landesebene, gesunden 12- bis 17-Jährigen ein Corona-Impfangebot zu machen, wurden am Dienstag Kinder und Jugendliche erstmals in Impfzentren der Pfalz geimpft: unter anderem in Wörth (Kreis Germersheim) und in Neustadt. Zuvor durften in den landesweiten Impfzentren lediglich junge Menschen, die aus beruflichen Gründen priorisiert sind, geimpft werden. Wer dennoch eine Spritze haben wollte, musste sich an den Hausarzt wenden.

Einverständniserklärung oder Begleitung

In Wörth gilt: Kinder und Jugendliche müssen von einem Erwachsenen begleitet werden, der das Sorgerecht hat, oder eine Einverständniserklärung mitbringen (dazu die üblichen Unterlagen).

Auch in anderen Impfzentren laufen die Jugend-Impfungen an: unter anderem in Zweibrücken, in Speyer und in Landau, ab Freitag dann in Bad Dürkheim. In Wörth waren von den 798 geimpften Personen am Dienstag sechs unter 18 Jahren.

