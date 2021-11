Im vergangenen Jahr haben in Deutschland rund 7,8 Millionen Männer ab 15 Jahren, also 22,4 Prozent allein gelebt. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag anlässlich des Weltmännertags am 3. November mit. Am höchsten war der Anteil der alleinlebenden Männer mit mehr als einem Drittel (34,7 Prozent) in der Altersgruppe der 25- bis unter 30-Jährigen. Bei den 60- bis unter 65-jährigen Männern lag der Anteil derjenigen, die unabhängig von ihrem Familienstand in einem Einpersonenhaushalt leben, hingegen nur bei 20,4 Prozent, wie es weiter hieß. Insgesamt lebten in Deutschland im vergangenen Jahr 34,8 Millionen Männer ab 15 Jahren. Fast zwei Drittel (61 Prozent) von ihnen lebten in einer Partnerschaft oder waren verheiratet.

Der Anteil der Alleinlebenden war bei den Frauen ab 15 Jahren 2020 insgesamt mit 24,2 Prozent etwas höher als bei Männern. Die Lebensweise der Geschlechter unterschied sich den Angaben zufolge aber vor allem in den verschiedenen Altersgruppen. Besonders groß war der Unterschied in der Altersgruppe 65 plus: Hier war der Anteil der Alleinlebenden bei Frauen mit 44,6 Prozent mehr als doppelt so hoch wie bei Männern (20,7 Prozent).