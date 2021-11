Nach Anwohnerklagen sind die Parkboxen im unteren Bereich der Weinstraße in Rhodt wieder freigegeben. Es handelt sich allerdings um eine Übergangslösung, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt. Das eingeschränkte Halteverbot in der Ortsdurchfahrt der südpfälzischen Gemeinde galt seit Anfang November. Durch den Wegfall der Stellplätze sollte der Verkehrsfluss verbessert werden. Insbesondere zugunsten des Busunternehmens, das über verkehrsbedingte Verspätungen geklagt hatte. Nun hat die Straßenbaubehörde reagiert. In wenigen Tagen soll über eine endgültige Lösung beraten werden.

Mehr zum Thema lesen Sie hier