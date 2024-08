Einem 15-Jährigen ist am Sonntagabend in Mannheim in einer Straßenbahn ins Gesicht gespuckt worden. Wie die Polizei berichtet, war die geschädigte Person gegen 20.30 Uhr in der Straßenbahnlinie 1 in Fahrtrichtung Schönau unterwegs, als ihr an der Haltestelle Carl-Benz-Straße durch die sich schließende Tür ins Gesicht gespuckt worden sei. Danach habe sich der Täter in Richtung des „Netto“-Supermarkts gegenüber des dortigen Polizeireviers davongemacht, so die Polizei.

Der Unbekannte habe möglicherweise an der Haltestelle gewartet. Die geschädigte Person habe im Türbereich der Straßenbahn im Inneren gestanden, bekleidet mit einem schwarzen Rock und einem rosa Oberteil, wie die Polizei anmerkt. Ob die Tat möglicherweise einen queerfeindlichen Hintergrund hat, dazu wollte die Polizei sich auf Nachfrage nicht festlegen. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Sprecher.

Den Täter beschrieb die geschädigte Person gegenüber der Polizei so: etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, etwa 15 bis 20 Jahre alt, kurze schwarze Haare. Wer eine Zeugenaussage machen kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Heidelberg zu wenden, die die Ermittlungen übernommen hat: Telefon 0621/174-4444.