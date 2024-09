Weil er nach Angaben der Polizei zu schnell gefahren ist, hat ein 21 Jahre alter Mann auf der Wilhelm-Varnholt-Allee in Mannheim am Samstagabend einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Wie die Beamten berichten, war der Mann gegen 23 Uhr mit seinem Audi auf der Straße, die die Autobahn 656 mit der Augustaanlage verbindet, stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe eines Parkplatzes sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Betonpoller zusammengestoßen, so die Polizei weiter. Dabei sei an seinem Audi das rechte Vorderrad abgerissen, und er habe vollends die Kontrolle über den Wagen verloren, wodurch dieser mit dem BMW eines 70-Jährigen zusammengestoßen sei, der vor ihm fuhr.

Verletzt wurde bei dem Unfall laut Polizei niemand, an dem Audi sei Totalschaden entstanden. Auf der Straße blieb eine Ölspur zurück, die von einer Spezialfirma beseitigt wurde.