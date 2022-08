Die angespannte Personalsituation bei der Deutschen Bahn (DB) führt in der Pfalz immer wieder zu teilweise kurzfristigen Zugausfällen.

Die Situation in der Pfalz ist zwar nicht so schlimm wie im nördlichen Rheinland-Pfalz, wo wegen hohen Krankenstands beim DB-Personal nun wochenlang eine komplette Regional-Express-Linie von Koblenz nach Köln gestrichen wurde. In der Pfalz kommt es aber in letzter Zeit auch immer wieder zu kurzfristigen Zugausfällen. Am vergangenen Wochenende fuhren keine Züge auf der Lautertalbahn von Kaiserslautern nach Lauterecken. Wenn in der Südpfalz Personal fehlt, wird meist als erstes der Zugbetrieb zwischen Wörth und Lauterbourg eingestellt. Häufig betroffen ist in solchen Fällen auch die Strecke von Winden nach Bad Bergzabern.