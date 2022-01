In Ludwigshafen liegt der Anteil der Beschäftigten, die in Vollzeit weniger als 2284 Euro brutto im Monat verdienen, bei 10,2 Prozent. Das ist der niedrigste Anteil in ganz Rheinland-Pfalz und liegt deutlich unter der bundesweiten Quote von 18,7 Prozent. Einige pfälzische Städte und Kreise liegen hingegen deutlich über dem Bundesschnitt. So gilt in der Südwestpfalz fast jeder dritte Arbeitnehmer in Vollzeit (29,8 Prozent) als Geringverdiener. Das ist der landesweit höchste Wert.

Die Zahlen stammen aus einer Untersuchung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Die Forscher stützen sich dabei auf Daten der Bundesagentur für Arbeit. Sie verweisen darauf, dass der Anteil der Geringverdiener in großstädtischen Regionen und dort, wo große (Industrie-)Unternehmen angesiedelt sind, eher niedriger ist als beispielsweise in ländlich geprägten Räumen.

