Kita-Kinder im südpfälzischen Hördt haben am Donnerstagmorgen beim Spielen im Garten einen Karton entdeckt. Er war zugeklebt. Als die Erzieher ihn öffneten, trauten sie ihren Augen nicht: Drinnen kauerte eine Babykatze. Die Rettung kam rechtzeitig, bleiben konnte das Kätzchen in der Kita aber nicht. Was mit ihr geschah, lesen Sie hier.