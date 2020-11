Überall Corona-Nachrichten. Die Pandemie bestimmt unser Leben. Zeitungen, Radio, Fernsehen, Internet – alle sind voll mit Neuigkeiten zur Entwicklung der Corona-Pandemie. Und zu den Bekämpfungsmaßnahmen, die sich die Politik ausdenkt. Das Coronavirus ist real. Und überall. „Deshalb wäre es doch gut, wenn man einmal durchschnaufen und die Corona-Krise für einen Moment ausblenden könnte“, sagt RHEINPFALZ-Redakteur Rolf Schlicher. Er hat auch einen Tipp, wo dies in diesen Tagen in der Pfalz am besten gelingen kann.

