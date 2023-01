Am Freitagmorgen lagen die Temperaturen in der Rheinebene noch im Plusbereich. Doch für den Nachmittag waren laut Wetterbüro Klima Palatina in Maikammer Kälte und Schnee angekündigt, die sich von Nordwesten her Richtung Pfalz verbreiten sollten. Da in der gesamten Pfalz mit Schnee zu rechnen ist, warnt Christian Müller von Klima Palatina flächendeckend vor Schneeglätte und einer erhöhten Unfallgefahr. Insbesondere in den Gipfellagen des Pfälzerwaldes, auf Kalmit, Donnersberg und Weinbiet, kann sich laut Müller eine geschlossene Schneedecke von rund zehn Zentimetern bilden. Das bedeute für den Samstag, dass es tagsüber ein ideales Rodelwetter in den Höhen geben wird. Klima Palatina rechnet am Samstag mit einem kalten Nord-Ost-Wind bei einem Sonne-Wolken-Mix. Am Sonntag bleibt es dem Wetterexperte zufolge trübe und wolkenverhangen – von Osten her ziehen dann zumeist leichte Schneeschauer über die Pfalz hinweg, wobei sich bei Temperaturen um die Null-Grad-Marke einstellen werden. Erneut muss insbesondere in höheren Lagen mit Schneeglätte gerechnet werden.