In der vertrauten Wohnumgebung leben und auch bei Krankheit oder Pflegebedürftigkeit nicht in ein Pflegeheim umziehen müssen – das wünschen sich viele Menschen. Nur die wenigsten kümmern sich allerdings so früh um einen Plan fürs Älterwerden wie Pia Hoffmann. Welche Idee vom Glück sie hat, lesen Sie hier.

Auch der Maxdorfer Fasnachtsumzug fällt in diesem Jahr aus. Dabei waren die Narren in der Verbandsgemeinde fest davon ausgegangen, dass der Umzug stattfindet. Der Grund für die Absage: Die Ordnungsbehörden rechnen damit, dass die Veranstaltung zu groß wird.

21.000 Euro soll ein Frankenthaler Ehepaar als Sozialleistung vom Staat bekommen haben, obwohl der Mann selbst als Fahrer Geld verdient habe. Am Freitag fiel am Amtsgericht das Urteil. Und das sorgte für Unruhe im Gerichtssaal.

Weil immer mehr Lehrer gefühlt ewig mit dem Auto um die Woogbachschule in Speyer kreiselten, bis sie einen Stellplatz fanden, hat die Schulleitung nun einen Bereich ihres Parkplatzes für Pädagogen reserviert. Prompt schlagen die Wogen in der Nachbarschaft und im Netz hoch. Wie sich die Schulleiterin rechtfertigt, lesen Sie hier.

Die Sanierung der Schmuckbecken am Mannheimer Wasserturm ist ohne größere böse Überraschungen abgeschlossen worden. Nur ein Teil aus Skandinavien wollte und wollte nicht ankommen. Worauf so bang gewartet werden musste, lesen Sie hier.