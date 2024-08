Mit einem großen Stromausfall hatte die Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau am Mittwoch zu kämpfen. Rund 8000 Einwohner waren mehrere Stunden lang betroffen.

Um 13.02 Uhr meldete die Integrierte Leitstelle über das Warnsystem Katwarn, dass die Ortsteile Bruchmühlbach, Miesau und Buchholz ohne Strom seien. Wie der Büroleiter der Verbandsgemeinde, Andreas Traumer, auf Anfrage berichtete, galt dies auch für Elschbach und Vogelbach. Die Ursache sei unklar, es werde aber von einer rein regionalen Störung ausgegangen, sagte Traumer am Nachmittag. „Die Pfalzwerke sind mit zahlreichen Mitarbeitern vor Ort und arbeiten mit Hochdruck daran, das Problem zu lösen.“

Telefon über Notstromaggregat

Wegen des Stromausfalls war auch das Telefonfestnetz lahmgelegt. „Wir hier im Rathaus konnten nur telefonieren, weil wir ein Notstromaggregat fürs Festnetz haben.“ Ansonsten war das Rathaus ebenfalls ohne „Saft“ und an den Computern konnte nicht gearbeitet werden.

Für Notfälle wurde die Freiwillige Feuerwehr in Bereitschaft versetzt: Anlaufstellen für Bürger waren an der Grundschule Bruchmühlbach, am Dorfplatz Miesau und am Dorfgemeinschaftshaus in Buchholz eingerichtet.

Kettenreaktion durch einen Kabelfehler

Zunächst gingen die Ortsteile Miesau, Buchholz und Elschbach wieder ans Netz. Gegen 16 Uhr folgten dann die Ortsteile südlich der Autobahn. „Jetzt ist der Strom in allen Ortsteilen wieder da – stabil und dauerhaft“, berichtete Traumer.

Auch der Grund für den Stromausfall konnte letztendlich ermittelt werden: „Ursache war wohl ein Kabelfehler in einer Straße im Ortsteil Buchholz, der dann in einer Kettenreaktion zu mehreren großflächigen Ausfällen im gesamten Ortsnetz von Bruchmühlbach-Miesau geführt hat.“