Zu einem Stromausfall kam es am Samstagvormittag in Bruchmühlbach-Miesau. Gegen 10.05 Uhr sei es zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke gekommen, teilte das Unternehmen mit. Betroffen waren Teile von Elschbach, Miesau und Vogelbach. Dort blieb der Strom allerdings nur für kurze Zeit, nämlich nur für bis zu acht Minuten weg. Die Versorgungsunterbrechung an einem Umspannpunkt in Bruchmühlbach dauerte hingegen eineinhalb Stunden. Die Ursache werde derzeit noch technisch überprüft.