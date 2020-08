Deutsche Unternehmen sollen künftig gezwungen werden, auch bei ihren Lieferanten auf den Schutz von Menschen und Umwelt zu achten. Was kommt da auf die Wirtschaft zu?

Zwei Drittel aller Kakaobohnen weltweit werden in Ghana und der Elfenbeinküste geerntet. Rund zwei Millionen Kinder arbeiten dort mit. Der Entwurf einer noch nicht veröffentlichten Studie der Universität Chicago über die Erntesaison 2018/19 in diesen beiden Ländern konstatiert, dass mehr als vier Fünftel der Kinder, die in gefährliche Arbeiten beim Kakaoanbau verwickelt waren, Wunden und Schnitte davontrugen. Sie hantieren mit scharfen Macheten, tragen zu schwere Kakaosäcke und versprühen Pestizide ohne jeglichen Eigenschutz.

Ob Autos, Kühlschränke, Spielzeug oder Schuhe: Die globale Arbeitsteilung betrifft heute fast alle Branchen. Die Markenhersteller sitzen meist in den Industrieländern. Sie profitieren indirekt davon, dass Rohstoffe oder Vorprodukte, die sie einkaufen, anderswo auf der Welt billig zu haben sind. Weiterlesen