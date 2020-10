Einer 84-Jährigen ist bereits am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in einer Bäckerei am Stadtplatz in Bad Dürkheim aus ihrer Umhängetasche eine schwarze Ledergeldbörse gestohlen worden. Das hat die Polizei am Samstag mitgeteilt.

Zwei Jugendliche verdächtig

Nachdem die Frau bezahlt und ihren Geldbeutel weggesteckt hatte, fielen ihr laut Polizei zwei Jugendliche auf, die dicht bei ihr standen. Kurz darauf bemerkte sie, dass sie bestohlen worden war. Mit der Geldbörse sind Bargeld und diverse Dokumente verschwunden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.