In den Schwimmbädern der Stadt Kiel muss künftig niemand mehr ein Oberteil tragen. Das hat der Stadtrat – in Kiel „Ratsversammlung“ genannt – am Donnerstagabend beschlossen. Das bedeutet de Facto, dass „oben ohne“ zu baden künftig allen erlaubt ist, die die Bäder besuchen. In der Hausordnung der Bäder liest sich das künftig so: In den Bädern sei „geeignete (d.h. aus nicht-saugenden Stoffen bestehende), mindestens die primären Geschlechtsmerkmale bedeckende Badebekleidung zu tragen“. Brüste gehören nicht zu den primären Geschlechtsmerkmalen und sind deshalb von dem Bedeckungsgebot nicht betroffen.

Kiel folgt damit dem Beispiel der Stadt Göttingen.

„Die Kieler Ratsversammlung bekennt sich zur Gleichberechtigung der Geschlechter“, heißt es knapp zur Begründung – woraus die Ratsversammlung ableitet, dass es Menschen aller Geschlechter erlaubt sein sollte, im Schwimmbad ihre Brust unbedeckt zu lassen. Laut den „Kieler Nachrichten“, die zuerst berichteten, gab es zu dem Antrag ausschließlich positive Wortmeldungen. CDU und die aus einer Person bestehende AfD-Fraktion stimmten dagegen, alle anderen Ratsparteien waren dafür.

In Bädern der Pfalz gibt es meist kein explizites Oben-Ohne-Verbot – und offenbar selten Konflikte deswegen.