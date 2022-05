Mit elf Jahren kam Sven Krieger zu Feuerwehr. Heute ist er Floriansjünger im Hauptberuf und Ehrenamt. Er weiß, wie wichtig es ist, schnell zur Stelle zu sein. Es gilt die Regel: In acht Minuten sollen Rettungskräfte an der Unglücksstelle sein. Können die Feuerwehren das noch bewältigen? Wie die Lage bei den Feuerwehren in der Region ist, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.