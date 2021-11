„Das Landesimpfzentrum Südpfalz in Wörth erfährt einen enormen Zulauf“, teilte die Kreisverwaltung Germersheim auf Anfrage mit. Bei derzeit vorgesehenen drei Impfstraßen seien die Termine bis in den Dezember hinein alle vergeben. Die Anmeldung bei den rheinland-pfälzischen Impfzentren ist seit Donnerstag wieder über eine zentrale Homepage möglich. Das Impfzentrum im Wörther Hafengebiet öffnet am Mittwoch wieder seine Tore.

Die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung arbeiten laut einer Sprecherin des Landkreises daran, insbesondere weiteres Verwaltungspersonal zu gewinnen, sodass möglichst schnell auf bis zu fünf Impfstraßen aufgestockt werden kann. „In diesem Zuge würden auch wieder für die Tage, an denen aktuell keine Termine mehr frei sind, neue Termine frei.“

Die Vorgaben vor Ort sind wie gehabt: Ein aktueller negativer Test wird nach den Vorgaben des Landes nicht verlangt. Am Eingang zum Impfzentrum wird jedoch die Temperatur gemessen, „die Einhaltung der AHA-Regeln sind selbstverständlich“. Die Kreisverwaltung bittet darum, zum eigenen Schutz und zum Schutz aller Personen im Impfzentrum eine FFP-2-Maske zu tragen. Außerdem werden alle Impfwilligen gebeten, nicht zu früh zu ihren Termin das Impfzentrum anzufahren. Aufgrund der hohen Zahl an zu Impfenden kann es sonst zu Staus und Verzögerungen im Impfablauf kommen.