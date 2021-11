Landrat Ralf Leßmeister (CDU) und Landtagsabgeordneter Marcus Klein (CDU) haben die Bundeswehr um personelle Unterstützung im Impfzentrum Kaiserslautern gebeten. Eine Öffnung des Impfzentrums sei grundsätzlich möglich. Allerdings fehle es an Personal, „und das Land sieht sich derzeit nicht im Stande, hierbei zu helfen“, kritisiert Klein.

„Die Bundeswehr hat uns im Gesundheitsamt schon vor Monaten unterstützt, die Zusammenarbeit war hervorragend. Angesichts der personellen Notlage im Impfzentrum und im Sinne einer schnelleren Immunisierung unserer Bevölkerung wäre ein erneuter Einsatz bei uns höchst willkommen“, berichtet Landrat Leßmeister. „Ich habe daher am Wochenende das Landeskommando Rheinland-Pfalz als zuständige Koordinierungsstelle um Amtshilfe gebeten.“ Bis zu 12.000 Soldaten sollen laut Leßmeister in den nächsten Wochen zum Dienst in den Gesundheitsbereichen mobilisiert werden.

Laut Klein hätte die Inbetriebnahme des Impfzentrums für die ganze Region unschätzbare Vorteile: „Durch die eingespielten Abläufe und die verkehrsgünstige Lage könnten hier in wenigen Wochen viele tausend Impfungen erfolgen.“