Zirka 15.000 Menschen wurden im Impfzentrum im Wörther Hafengebiet seit dem Neustart am 24. November geimpft. Das teilte die Kreisverwaltung auf Anfrage mit.

Allerdings steigt die Anzahl der Menschen, die nicht zu ihrem Impftermin erscheinen, ohne ihn vorher abzusagen. Über die vergangenen vier Wochen lag die Quote bei 3,9 Prozent. Allerdings ist die Tendenz laut Verwaltung steigend: Am Montag sind 11,29 Prozent der angemeldeten Impfinteressenten nicht erschienen, am Dienstag waren es 15,52 Prozent.

Der Impfstoff wird wochenweise geordert. „Ist Impfstoff übrig, wird in der kommenden Woche weniger geliefert“, erläutert die Kreisverwaltung auf Anfrage. Deshalb sei es wichtig, dass sich Menschen, die ihren Termin aus welchen Gründen auch immer nicht wahrnehmen können, abmelden. Diese dann freien Termine können dann vom Land nochmals für andere Impfwillige gebucht werden.