Im Impfzentrum Donnersbergkreis in der Kirchheimbolander Stadthalle können sich seit Dienstag auch Zwölf- bis 17-Jährige ihre Corona-Impfung abholen. Schon gleich am ersten Tag haben einige Jugendliche von dem Angebot Gebrauch gemacht, wie Eva Hoffmann von der Impfzentrumsleitung berichtet.

Einen Termin benötigen Impfwillige in Kirchheimbolanden derzeit nicht. „Das läuft auch sehr gut“, berichtet Hoffmann. Das Impfzentrum sei aktuell nicht ausgelastet, es werde nur noch eine Schicht pro Tag gefahren. An Samstagen schließt die Einrichtung laut Hoffmann um 11 Uhr, sonntags bleibt sie geschlossen. Ausnahme: Am 8. August soll es anlässlich des Kirchheimbolander Sommermarkts eine Sonderimpfaktion geben.

Impfstoff sei momentan ausreichend vorhanden. Jugendliche, die sich impfen lassen wollen, sollten laut Hoffmann idealerweise mit einem Sorgeberechtigten zum Impfzentrum kommen, damit auch dieser an der ärztlichen Beratung teilnehmen kann. Zumindest werde aber eine Erklärung der Eltern benötigt.