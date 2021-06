Das Impfzentrum im Wörther Hafengebiet bleibt weiter weit unter seinen Kapazitäten. Im Laufe dieser Woche werden zirka 3100 Frauen und Männer geimpft, kommende Woche werden es wohl 3300 Personen sein, teilte eine Sprecherin der Kreisverwaltung auf Anfrage mit.

Mögliche Öffnungszeiten wären derzeit Montag bis Freitag, jeweils 8 bis 22 Uhr. Sind die vom Land zugeteilten Impfdosen verabreicht, wird auch früher geschlossen. „Aktuell ist von 8 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Am Wochenende wird derzeit nicht geimpft“, so die Kreis-Sprecherin.

Es wird flexibel reagiert

Das Impfzentrum halte grundsätzlich alle Impfstraßen bereit und sei auch personell entsprechend den Landesvorgaben aufgestellt. Je nach Terminvergabe werde flexibel reagiert. Sollte es beispielsweise kurzfristig zu mehr Impfungen kommen oder – wie in der Vergangenheit geschehen – Sonderkontingente an Impfstoff geben, die schnell verimpft werden müssen, sei das Impfzentrum in Wörth vorbereitet.

Bei einem Stresstest Ende März waren im Impfzentrum alle fünf Impfstraßen in Betrieb. Dabei wurden an einem einzigen Tag 2200 Personen geimpft. Insgesamt erhielten in Wörth schon zirka 48.800 Menschen ihren ersten und/oder ihren zweiten Piks.