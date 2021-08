Für spontane Impfwillige ab zwölf Jahren gibt es ab Montag Zeitfenster, an denen eine Immunisierung gegen das Coronavirus ohne Termin möglich ist. Das teilt die Stadt mit. Die Uhrzeiten variieren je nach sonstiger Auslastung. Geimpft wird ausschließlich mit Biontech. Ihren Zweittermin erhalten die Impflinge vor Ort. Mitzubringen sind Personalausweis (bei Kindern beispielsweise Geburtsurkunde oder Schülerausweis), Krankenkassenkarte und – falls vorhanden – der Impfpass. In der ersten Woche ist das Impfen ohne Anmeldung zu folgenden Zeiten möglich: Montag, 9. August, 13 bis 15 Uhr; Mittwoch, 11. August, 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr; Donnerstag, 12. August, 13 bis 15.30 Uhr; Samstag, 14. August, 13 bis 15.30 Uhr. Die Zeitübersicht bis Anfang September ist auf www.corona-frankenthal.de/impfzentrum zu finden. Darüber hinaus hat das Land angekündigt, freie Zeiten aller rheinland-pfälzischen Impfzentren ab kommender Woche auf www.impftermin.rlp.de zu veröffentlichen. Auch weiterhin können dort Termine vereinbart werden.

Für Freitag, 13. August, 15 bis 23 Uhr, ist eine Sonderimpfaktion geplant, bei der insbesondere Berufstätigen die Möglichkeit zur Covid-Schutzimpfung gegeben werden soll. Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz macht am Donnerstag, 19. August, von 8 bis 12 Uhr Station vor dem Penny Markt in der Benderstraße. Außerdem bieten drei Frankenthaler Mediziner am Sonntag, 22. August, von 10 bis 16 Uhr eine weitere offene Impfaktion an.