Am Montag, 29. November, öffnet das Impfzentrum am Busbahnhof von 9 bis 17 Uhr. Dort können sich alle Menschen impfen lassen, die mindestens zwölf Jahre alt sind und sich zum ersten, zum zweiten oder zum dritten Mal gegen das Coronavirus impfen lassen möchten. Ursprünglich hatte die Stadt auf Anfrage mitgeteilt, dass der nächste Impftermin in Zweibrücken am Freitag, 26. November sei. Richtig ist aber: 29. November. Mitzubringen sind Personalausweis und Impfbuch. Wer sich eine Auffrisch-Impfung (Booster) holen will, sollte darauf achten, dass die letzte Impfung mindestens ein halbes Jahr zurückliegt. Die weiteren Termine sind laut Stadtverwaltung: 1. Dezember, 3. Dezember, 6. Dezember, 10. Dezember, 14. Dezember, 16. Dezember, 20. Dezember, 22. Dezember und 27. Dezember, jeweils von 9 bis 17 Uhr. Am 8. Dezember und 29. Dezember macht der Impfbus in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben halt. Laut Rathaus gibt es auf Initiative von Christoph Gensch außerdem nun eine Liste von Ärzten, die bereit sind, auch Personen zu impfen, die nicht zu ihrem Kundenstamm gehören. Es handelt sich um die folgenden Praxen: Wehrheim in Contwig praxis@wehrheim-contwig.de, Dres. Ecker Praxis.ecker@t-online.de, Dres. Booz 06332/73077, Lutz Fess 06332/13865 oder praxis.lutz.fess@t-online.de, Gensch www.praxis-gensch.de, Klein in Hornbach 06338 314,

Julia Höhn in Wallhalben 06375/5240 oder

info@arztpraxis-wallhalben.de