Wie angekündigt, wird am Mittwoch, 24. November, das Landesimpfzentrum Kaiserslautern wieder öffnen. Die ersten Terminslots wurden bereits Ende vergangener Woche angelegt und sind bereits für die ersten Tage ausgebucht. Beginn ist am Mittwoch um 7.30 Uhr, geimpft wird bis 15 Uhr.

Zu Beginn können rund 500 bis 600 Impfungen pro Tag verabreicht werden, angestrebt sind laut Stadt- und Kreisverwaltung schnellstmöglich circa 1000 Impfungen täglich – und damit verbunden auch eine Ausweitung der Öffnungszeiten. Mittelfristig seien auch freie Terminslots vorgesehen, also Zeiten, an denen jeder ohne vorherige Anmeldung beim Land vorbeikommen kann. Geimpft wird fast ausschließlich mit dem Vakzin von Biontech. In kleinen Mengen steht auch der Impfstoff von Moderna zur Verfügung. Zunächst ist eine Impfung nur nach vorheriger Terminierung beim Land möglich, entweder über die Internetseite https://impftermin.rlp.de/oder über die Hotline 0800 57 58 100, Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, und Samstag, Sonntag 9 bis 16 Uhr.

Organisatorisch habe sich im Impfzentrum nichts geändert. Das Impfzentrum ist eine Einrichtung des Landes, die von Stadt und Landkreis gemeinsam betrieben wird. Das Land hat eine Kostenübernahme zugesichert. Impfkoordinatoren sind erneut Thomas Strottner für die Stadt und Tobias Metzger für den Landkreis. Pro Tag werden beim geplanten Impfaufkommen zum Start etwa 50 bis 60 Personen im Einsatz sein, darunter wieder viele ehrenamtliche Helfer.