In Baden-Württemberg werden ab Mitte Dezember neun zentrale Corona-Impfzentren und ab Mitte Januar rund 50 Kreisimpfzentren eingerichtet. Das gibt unter anderem das Landratsamt bekannt. Notwendiges Personal soll aus Krankenhäusern gestellt werden. Mögliche Standorte für die Impfzenten sind die neue Sporthalle sowie der ehemalige Praktikerbaumarkt in Heidelsheim, das ehemalige Verwaltungsgebäude von Goodyear in Philippsburg, das ICI-Verwaltungsgebäude in Östringen, die ehemalige Gemeinschaftsunterkunft in Kronau, eine ehemalige Druckerei in Bad Schönborn sowie die Neue Messe Karlsruhe in Rheinstetten. Angestrebt werden etwa 750 Impfungen pro Tag, bei einer Impfzeit von 7 bis 21 Uhr. Ab dem Frühjahr sollen dann auch Arztpraxen Impfungen durchführen.