Die Impfzentren in Rheinland-Pfalz, die derzeit im Standby-Modus sind, sollen vorerst auch in diesem Modus verharren und nicht wieder geöffnet werden. Darüber hat Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Dienstag informiert. Am Wochenende hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Länder aufgefordert, die Impfzentren wieder startklar zu machen. In Rheinland-Pfalz sei das zurzeit kein Thema. Die Impfzentren seien insbesondere dann interessant, sobald es eine Knappheit an Impfstoffen gebe, sagte Hoch am Dienstag. In Rheinland-Pfalz setze man stattdessen auf die Impfbusse und Krankenhäuser, um möglichst niedrigschwellig weiterhin Impfungen gegen das Coronavirus anbieten zu können.

5-Punkte-Plan für Drittimpfungen

Um die Drittimpfungen zu beschleunigen, hat Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) ein Fünf-Punkte-Papier vorgestellt: (1) Jede Alten- und Pflegereinrichtung wird erneut sensibilisiert, (2) es werden verstärkt weitere mobile Teams eingesetzt, (3) alle Menschen in Rheinland-Pfalz über 70 Jahren werden gemeinsam mit der Ärzteschaft angeschrieben und zur Impfung eingeladen, (4) es wird zehn Krankenhausstandorte geben, an denen gemeinsam mit der Krankenhausgesellschaft dezentrale Impfzentren an speziellen Impftagen öffnen sollen. Diese sollen Mitte November an den Start gehen. (5) Es werden 500 weitere Impfbustermine bis zum Jahresende angeboten. Das entspricht einer Verdopplung der ursprünglichen Planung. Alles zu den neuen Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz