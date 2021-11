Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) will mit neuen Angeboten noch unentschlossenen Menschen den Weg zu Corona-Impfungen erleichtern. So sollen Anfang nächster Woche an 18 Krankenhausstandorten im Land Impfzentralen öffnen, wie er am Mittwoch ankündigte. An diesen Standorten solle ohne Terminvergabe geimpft werden. In der Pfalz liegen lediglich zwei davon: Die Felsenland-Klinik in Dahn und das Hetzelstift in Neustadt. In Pfalznähe wird sich auch die Rheinhessen-Fachklinik Alzey beteiligen. Das Ministerium geht aber auch davon aus, dass noch weitere Krankenhäuser einsteigen.

Dort sollen sich Impfwillige ohne vorherige Terminvereinbarungen den schützenden Piks abholen können. Außerdem sollen sogenannte Impflotsen in Wohnvierteln mit unterdurchschnittlicher Impfquote unterwegs sein und für die Impfung werben – auch mit Haustürbesuchen. Damit sollen auch Bewohnerinnen und Bewohner mit Sprachproblemen erreicht werden.

„Die Pandemie ist noch nicht zu Ende und impfen bleibt der Weg aus diesem Ausnahmezustand“, sagte Hoch. Die Impfzentralen sind Teil des Fünf-Punkte-Plans zur weiteren Pandemiebekämpfung, den Hoch angekündigt hatte. Die anderen vier Punkte: Die Alten- und Pflegeheime seien – erstens – für die Auffrischungs-Impfung sensibilisiert worden. Dafür seien – zweitens – mobile Impfteams organisiert worden, die bei diesen Impfungen unterstützen sollen. Als dritten Punkt nennt das Ministerium Anschreiben an alle Über-70-Jährigen, in denen die Empfänger gebeten werden, sich entweder impfen zu lassen oder eine Auffrischungs-Impfung zu prüfen. Zudem solle – viertens – die Anzahl der Impfbusse bis Jahresende von sechs auf zwölf verdoppelt werden.

Daniel Stich, der Impfkoordinator des Landes, bezeichnete die Impfbus-Kampagne des Landes als Erfolgsgeschichte. Es seien seit Anfang August mehr als 83.000 Impfungen verabreicht worden. Stich kündigte außerdem den Einsatz von Impflotsen an. Diese sollten an Orten zum Einsatz kommen, an denen „wir die Menschen noch erreichen müssen“.