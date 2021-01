Das Landauer Vinzentius-Krankenhaus hat am Dienstag die erste Charge, also 168 Dosen, des Corona-Impfstoffes erhalten. Das Stift starte noch heute mit den Impfungen, teilt der stellvertretende Geschäftsführer Joachim Gilly mit. Er gehe davon aus, dass binnen der kommenden drei Tage die erste Charge an die Mitarbeiter mit der höchsten Dringlichkeit verabreicht werden kann. Wann die zweite Charge kommt, wisse das Krankenhaus noch nicht. „Aber wir freuen uns sehr, dass es doch noch geklappt hat“, sagt Gilly.